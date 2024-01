Ein 19-jähriger Mann wird verdächtigt, eine Packung Zigaretten gestohlen und bei dem Fluchtversuch dem 29-jährigen Ladendetektiv ins Gesicht geschlagen zu haben, schreibt die Polizei. Der Ladendetektiv hätte am vergangenen Freitag gegen 14.30 Uhr in einen Friedlinger Lebensmitteldiscounter, der sich in einem großen Einkaufscenter befindet, beobachtete wie ein Mann, der eine Packung Zigaretten an seinem Körper versteckte, die Kasse ohne zu zahlen passierte. Der Ladendetektiv sprach den Mann daraufhin an. Der habe er dann einen Faustschlag ins Gesicht erhalten. Unter Mithilfe eines Sicherheitsmitarbeiters sei es gelungen, den 19-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, heißt es weiter. Die Polizei ließ ihn danach wieder frei.