Beide Parteien, die CDU und, in geringfügigerem Maße, auch die FDP, können bei der Europawahl in Weil am Rhein Stimmenzugewinne verbuchen. Bundesweit geht die CDU eindeutig als Siegerin aus dieser Wahl hervor. „Dass CDU und FDP in Weil über dem Bundestrend liegen, ist sehr erfreulich“, hält denn auch Oberbürgermeisterin Diana Stöcker fest, die im Sitzungssaal im Rathaus die Auszählung der Stimmen auf der großen Leinwand mitverfolgt hat. Bundespolitisch gesehen, handle es sich eindeutig um ein „Abstrafen der Ampelpolitik“, fährt sie fort, einen „Schuss vor den Bug“. Dass die AfD insbesondere in den neuen Bundesländern so gut abgeschnitten hat, müsse zu denken geben, sagt Stöcker, die bis vor kurzem als Bundestagsabgeordnete den Wahlkreis Lörrach-Müllheim in Berlin vertreten hat. Auf Weil am Rhein bezogen, könne man mit der Tatsache, dass SPD, Grüne und AfD fast gleichauf liegen, nicht zufrieden sein. Bemerkenswert im negativen Sinn sei das.