Die Mitglieder des Theaterensembles haben sich mit persönlichen Barrieren und Gefühlen auseinandergesetzt und ein grenzüberschreitendes Stück entwickelt. Die Mitwirkenden zeigen ihre persönlichen Demarkationslinien, und schauen was passiert: „Wo fängt meine Freiheit an und wo hört deine Grenze auf? Was ist deine Grenze?“

Seit Herbst 2022 arbeitet das Ensemble in der aktuellen Konstellation an der Produktion „Echolot“. Die Gruppe ist seit der jüngsten Produktion „Spiegelland“ im Herbst 2021 gewachsen. Elf Theaterbegeisterte proben unter der Leitung von Simone Lüdi einmal pro Woche im Kesselhaus in Friedlingen. Lüdi inszeniert dort seit 2010. Ein Teil der Gruppe besteht schon seit mehreren Jahren, andere Mitwirkende sind neu dazugekommen.