Weil am Rhein: Ein temporeiches Stück

Schwester setzt sich durch

So geht es in „Tölpel-Marinchen“ nicht mehr um zwei Söhne, die um die Gunst einer wunderschönen Prinzessin werben, letztlich aber von ihrem eigentlich für unbegabt gehaltenen Bruder Tölpel-Hans ausgestochen werden, sondern um zwei Töchter einer ehrgeizigen und verbissenen Helikopter-Mutter, die um die begehrten Plätze der berühmten Musik-Elite-Schule am Schloss Neuenfeld konkurrieren.

Was Lernende beschäftigt

Ihre Schwester Tölpel-Marinchen lässt sich dank ihrer inneren Freiheit und Unbeschwertheit jedoch nicht von ihrem Plan, ebenfalls an dem Wettbewerb teilzunehmen, abbringen, und kann ihn letztlich aufgrund ihrer Spontaneität auch gewinnen. Das Stück kreist so um die Themen Kunst und Musik, Schule und Konkurrenzkampf, Familie und Gesellschaft, Schein und Sein, werten und bewertet werden, Leistungsdruck und Leidenschaft – kurz: um alles, was die Lernenden an einem Gymnasium ohnehin beschäftigt.