Weil am Rhein Ein Treffen, das Leben retten kann

Jeden Dienstag kommen geflüchtete Ukrainerinnen im Quartierstreff in der August-Bauer-Straße 3 zusammen, organisiert vom Willkommenskreis Weil am Rhein. Beim jüngsten Treffen war das Deutsche Rote Kreuz mit dabei und erklärte nicht nur, was sich alles in einem Rettungswagen verbirgt, sondern zum Beispiel auch, was es bei der Wiederbelebung und der stabilen Seitenlage zu beachten gibt. Der Hauptgrund war aber, den Ukrainerinnen zu erklären, was sie beim Absetzen eines Notrufs sagen müssen und ihnen auch somit die Angst zu nehmen, erklärte DRK-Bereitschaftsleiterin Elena Wlaschny.