Weil am Rhein: Ein Treffen unter Freunden

In diesem Jahr ist der Städtepartnerverein Weil am Rhein wieder Gastgeber des jährlichen Treffens von Delegationen der drei Partnerstädte Bognor Regis aus Südengland, Trebbin in Brandenburg und Weil am Rhein, die alle drei verbunden sind durch eine offizielle Städtepartnerschaft. Bognor Regis pflegt darüber hinaus eine langjährige Partnerschaft mit der Stadt St.Maur-des-Fosses bei Paris und Weil am Rhein eine der ältesten Städtepartnerschaften einer deutschen Stadt mit einer französischen Stadt, nämlich seit 1962 mit Huningue auf der anderen Rheinseite.