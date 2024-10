Weil am Rhein: Ein trimodales Terminal

Der Kühlcontainer wird in die Luft gehoben. Foto: Saskia Scherer

Apropos: Auf dem Wasser liegt die „Panerai“, ein Schiff der Contargo-Gruppe. „Das ist ein Koppelverband, zwei Schiffseinheiten wurden miteinander verbunden“, erklärt Kaufmann. Die Gesamtlänge beträgt rund 180 Meter und das Fassungsvermögen liegt bei 350 TEU. Letzteres steht für „Twenty-foot Equivalent Unit“ und entspricht einem Container mit einer Länge von 20 Fuß. „Hier in Weil haben wir 2500 TEU Fassungsvermögen“, sagt Kaufmann.

Container kann kühlen, aber auch wärmen

Auf dem Schiff wird in diesem Moment ein Kühlcontainer, ein sogenannter Reefer, mit dem Kran abgeladen. „Dieser war während der Fahrt an den Strom angeschlossen und wird hier wieder eingesteckt“, erklärt Peter. Während er am Kran hängt, ist der Container zwei, drei Minuten ohne Strom. „Aber er ist sehr, sehr gut isoliert.“

Managing Director Daniel Kaufmann (links) und Niederlassungsleiter Torsten Peter Foto: Saskia Scherer

Vor Ort finden dann regelmäßig Kontrollen statt. „Ein Reefer funktioniert wie ein Kühlschrank, aber er kann auch wärmen“, erläutert Kaufmann. Schokolade etwa werde im Schnitt bei zehn Grad Celsius transportiert, und ein Computer sorge für eine unveränderte Temperatur im Inneren.

Foto: Saskia Scherer

Der Rundgang endet im Büro. Mehrere Bildschirme liefern eine Übersicht. Zu sehen ist zum Beispiel, wer auf dem Gelände ist oder wo Container abgestellt werden können. Der stellvertretende Terminalleiter Tom Kohler kann auch Auskunft geben, was sich in den Containern an Bord der „Panerai“ befindet: unter anderem Sweatshirts, ein Auto, Senfsaat aus Kanada, Rucksäcke, Kopfkissen, E-Bikes sowie Glaskugeln und Figuren.

Im Zeitplan bleiben

Die Schiffe werden im Vorfeld von Disponenten angemeldet. „Alle Schifffahrtsunternehmen haben Zugang zu dem Programm“, erklärt Peter. Sie können sogenannte Slots (Zeitfenster) buchen. Im Büro steuern die Mitarbeiter die Reihenfolge beim Umschlag. Zu beachten gelte es beispielsweise, dass Schiffe ihre Fahrpläne einhalten können, erklärt Kohler.

Hintergrund

Die Contargo Baden GmbH

hat den Umschlagsbetrieb am Container-Terminal im Jahr 2021 von der Rheinhafengesellschaft übernommen. Das Unternehmen hat auch einen Standort am Umschlagbahnhof. Dort sind zehn Mitarbeiter tätigt, am Hafen zwölf.