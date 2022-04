Weil am Rhein Ein weiterer Baustein für das Nahwärmenetz

Bereits im vergangenen Jahr wurde der Gaskessel Hauptstraße 293 bis 299 ausgetauscht, der künftig als Spitzenlastkessel für das Wärmenetz genutzt werden soll, heißt es in der Vorlage. Nun soll auch der Anschluss an das Netz nachgeholt werden. Hierfür muss die Leitung im Bestand in der Schillerstraße (Bereich Rathausplatz) entlang der Straße Im Herbergacker bis zur Hauptstraße geführt werden. Der Anschluss erfolgt dann mittels Querung der Hauptstraße und Leitungsführung durch die bestehende Tiefgarage bis in den Heizraum des Gebäudes. Für die Nutzung des Gaskessels als Spitzenlastkessel muss außerdem die Gaszuleitung in der Friedrichstraße vergrößert werden. In diesem Zuge sollen auch die Häuser zwischen der Haupt- und der Kaiserstraße an das Wärmenetz angeschlossen werden. Mit dem Eigentümer der Gebäude Im Herbergacker, der Firma Vonovia, werden laut Koger „gute Gespräche“ geführt.

Parallel dazu ist geplant, die Gebäude 4 und 5, den Pavillon, das Museum und das Pförtnerhaus von Vitra an das Netz anzuschließen. Dazu wird die Leitung vom Bestand im Baugebiet „Hohe Straße“ über das Gelände der Vitra bis zu den jeweiligen Gebäuden geführt. Auch die bestehenden Ölkesselanlagen der Firma sollen als Spitzenlastkessel genutzt werden. Dafür müssen für die Netzeinspeisung noch zusätzliche Umbauarbeiten erfolgen.