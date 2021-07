Weil am Rhein Ein Werbeträger in der Luft

Weil am Rhein. Auf dem Frankfurter Flughafen ist am 26. Juli 2001 ein Regionalflugzeug des Typs CRJ900 auf den Namen „Weil am Rhein“ getauft worden. Seit zwei Jahrzehnten transportiert die Maschine, in der bis zu 90 Passagiere Platz finden, Menschen an ihre Bestimmungsorte in Europa. Auch 20 Jahre nach ihrer Indienststellung leistet die Maschine gute Dienste, heißt es in einer Mitteilung. Ihre maximale Flugdistanz beträgt 3660 Kilometer.