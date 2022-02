Weil am Rhein Ein Wiedersehen nach Jahren

Ein großes Plus des angepeilten Termins sei indes, dass er zum einen in die Pfingstferien falle und zum anderen mit Fronleichnam am 16. Juni einen Feiertag beinhaltet. Das bedeute, dass die Gäste mit den Gastfamilien speziell an diesem Tag sehr viel Zeit verbringen und etwa in der Schweiz auch viel unternehmen können. Das ermögliche einen tiefer gehenden Austausch und ein innigeres Kennenlernen, also genau das, was durch das Treffen angestrebt wird. „Die Begegnung ist das Ziel“, fasst Leitherer zusammen.

Einige Details gilt es noch zu klären

Bis zum 15. März wollen die Organisatoren des Treffens der Städtepartner eine abschließende Übersicht darüber haben, wie viele Personen insgesamt an dem Treffen teilnehmen werden. Davon hänge dann die weitere Planung ab. In den kommenden Wochen soll unter anderem noch festgelegt werden, wo das gemeinsame Essen am Samstagabend stattfindet. Und auch was den geplanten Empfang der Stadt angeht, folgen noch weitere Abstimmungen mit Hauptamtsleiterin Annette Huber.

Wie Leitherer betont, ist die Vorfreude auf das Treffen bei allen Beteiligten groß, zumal es in den vergangenen Jahre nicht geklappt hat. „Wenn wir es noch ein weiteres Mal verschieben würden, wären wir sogar wieder turnusmäßig dran“, schmunzelt Leitherer. Natürlich gehe er aber nicht davon aus, dass es so weit kommt. Denn die Voraussetzungen sind mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen in Sachen Corona gut. Ein Thema bleibt die Pandemie aber trotzdem. „Wir werden die weitere Entwicklung genau beobachten müssen.“ Im Fall der Fälle könne man mit entsprechenden Hygienekonzepten schnell und flexibel reagieren.

Erfahrungen hat Leitherer diesbezüglich durch seine Lehrtätigkeit an der Musikschule bereits gesammelt. Denn auch dort galt es immer wieder, sich teils sehr schnell an neue Rahmenbedingungen anzupassen.