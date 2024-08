Weil am Rhein: Ein Wochenende mit buntem Programm

Schon am Freitag hatte der Vorstand in der Hütte erste Vorbereitungen getroffen, sodass am Samstagvormittag zusammen mit einigen Vereinsmitgliedern – gut gestärkt vom Frühstück – die Wanderung zum traditionellen Laurentiusfest auf dem Feldberg bewältigt werden konnte. Dort wurde in fröhlicher Runde und bester Gesellschaft unter tausenden Festbesuchern das erste Mal angestoßen, bevor der Rückweg anstand, heißt es in einem Nachbericht des Ski-Clubs. Zurück bei der Hütte ruhten die Wanderer ihre vom Laufen wunden Füße aus, und der Abend klang gemütlich aus.

Brunch und Sektempfang

Am Sonntag fanden weitere 24 Teilnehmer ihren Weg in den Schwarzwald: für einen Brunch mit reichlich gedecktem Tisch, Selbstgebackenem und Sektempfang auf der Terrasse. Hierbei handelte es sich hauptsächlich um langjährige und treue Vereinsmitglieder, heißt es. Und während die meisten mit dem Auto anreisten, waren einige wenige mutig genug, die Strecke von Weil mit dem Fahrrad zu bewältigen.