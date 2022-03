Weil am Rhein Einblick in die Ausstellung

Weil am Rhein. Zum ersten Mal in diesem Jahr findet am Sonntag, 3. April, wieder eine kostenlose Sonntagsführung durch die Sonderausstellung „Menschen im Museum #gemeinsam #lebendig #kreativ“ im Museum am Lindenplatz statt. Beginn ist um 15 Uhr. Siegert Kittel wird die verschiedenen Aspekte der Ausstellung thematisieren, die sich aus drei Bereichen zusammensetzt. Die Fotoausstellung von Karl Abing zeigt die Interaktion zwischen Kunstwerk und Besuchern. Der Bereich „Hinter den Kulissen“ mit Fotografien des Ehepaars Wißgott gibt Einblicke in den Arbeitsalltag der Museen in Weil am Rhein. Der dritte Teil bezieht sich auf die Weiler „Getty Challenge“, an der sich Kinder aus dem Dreiländereck beteiligt haben.