Weil am Rhein Einblick in die pädagogische Arbeit

Weil am Rhein (dab). Der Schülerhort des Familienzentrums Wunderfitz, der in der Karl-Tschamber-Schule untergebracht ist, hatte am Freitag einen „Tag der offenen Tür“. Neben einem Einblick in die pädagogische Arbeit, bot die Veranstaltung reichlich Gelegenheit zum Gespräch und geselligen Miteinander.

Kreatives Werken und Basteln ist im Hort ohnehin ein fester Bestandteil, anlässlich des Tages der offenen Tür standen die Aktivitäten ganz im vorweihnachtlichen Thema. Die Kinder gestalteten Kerzen und bastelten Sterne, forderten zu Geschicklichkeitsspielen heraus, und zum Abschluss wurden musikalische und gesangliche Darbietungen gegeben, die mit den Betreuerinnen um Michelle Eichholtzer, der neuen pädagogischen Leiterin des Horts, extra für diesen Tag einstudiert worden waren. Die Eltern hatten außerdem ein Büffet mit Leckereien zusammengestellt.

Das zurückliegende Jahr war für das Familienzentrum als solches geprägt von den Feiern zum 20-jährigen Bestehen. Hinter der Wunderfitz-Familie liegen ereignisreiche und arbeitsintensive Monate. „Das Jubiläumsjahr mit seinen vielen Anlässen hat uns viel Freude bereitet und als Team noch mehr zusammengeschweißt“, berichtete Geschäftsführerin Ingrid Weinmann, die mit einem kleinen Flohmarkt-Stand aufwartete, der mit kleinen Geschenkideen aus dem gestifteten Bestand einer Boutique-Auflösung bestückt war.

Das zehnjährige Bestehen feiert der Schülerhort im kommenden Jahr. Im September 2008 startete der Hortbetrieb mit seinerzeit zehn Kindern. Heute werden 30 Hortplätze angeboten, die sich 48 Kinder teilen. Das funktioniert deshalb, weil manche Kinder ein bis drei Tage von 12 bis 17 Uhr im Hort betreut werden, andere Kinder vier bis fünf Tage in der Woche von 12 bis 17.45 Uhr.

Zum Leitgedanken gehört es, dass der Hort als familienergänzende Einrichtung verstanden wird, in der sich die Kinder geborgen und wohl- fühlen sollen. Als Aufgabe wird die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern im Alter zwischen sechs und zehn Jahren formuliert, mit dem Ziel, diese in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu fördern. Die Ausgestaltung der Feste und Feiern, die im Hort das Jahr über stattfinden, werden gemeinsam mit den Kindern in „Kinderkonferenzen“ erarbeitet. Der mit den Kindern gepflegte Umgang ist partnerschaftlich.