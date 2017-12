Weil am Rhein Einblick in eine engagierte Ausbildungsarbeit

Weil am Rhein-Haltingen (rewe). Beim Harmonika-Club Haltingen (HCH) nimmt die Ausbildung des Nachwuchses einen breiten Raum ein. Dies verdeutlichte der Vorspielnachmittag der Jungmusiker, zu dem der HCH am Freitag in den Jugendraum der Haltinger „Alten Schule“ eingeladen hatte.

Zu hören waren acht Nachwuchsspieler, die zurzeit von der Ausbildung des Jugendausbilders und Musikpädagogen Thomas Otto profitieren.

Dabei gewährte der diesmal anstelle der regulär monatlichen Probe ausgerichtete Vorspielnachmittag einen informativen Blick in den gegenwärtigen Ausbildungsstand der Schüler, die im Schnitt so zwei bis drei Jahre Unterricht haben. Ob einzeln, als Duo oder in Gruppen, ob Anfänger oder bereits in einer fortgeschritteneren Stufe – jeder Schüler im Alter von zehn bis 16 Jahren kam hier zum Zuge.

So war es auch nicht verwunderlich, dass Heinz Hugenschmidt in Vertretung des Vorsitzenden Norbert Höllstin viele Eltern, Großeltern und Freunde der jungen Musiker begrüßen konnte.

Vielseitiger Instrumentalunterricht

Durch das Programm führte Jugendausbilder Thomas Otto, der neben dem Akkordeon auch Keyboard sowie Mundharmonika für den Verein und auch in Kooperation mit Schule und Verein unterrichtet.

Mit Blick auf das bevorstehende Weihnachtsfest wurden auch Weihnachtslieder dargeboten. Nach einem gemeinsam vorgetragenen Stück aller Musiker zum Auftakt lautete denn auch bei den Einzelvorträgen „Jingle Bells“ der erste Titel, den Domenik Steigemann am Keyboard vorspielte. Auch ein modernes Popstück gelang dem jungen Musiker an dem mit vielerlei Rhythmen und Einstellungsmöglichkeiten ausgestatteten Instrument.

Auch Kooperation Schule – Verein

Als Duo traten Hannah Kikstein und Pascal Prochotta mit dem Akkordeon auf, die zusammen mit Ausbilder Thomas Otto ein modernes Stück spielten. Danach meisterte Pascal Prochotta als Solist seine Fingerfertigkeit mit einer Etüde von dem für diese Übungswerke bekannten Komponisten Carl Czerny.

Mit „Sur le Pont d’Avignon“ sowie ebenfalls einer Czerny-Etüde sorgte auch Mara Spichiger für Applaus.

Die bekannten modernen Stücke „Take me home“ und „Rock around the clock“ ließ Carolin Wessely am Keyboard erklingen.

Anschließend präsentierte Julius Müller mit dem Akkordeon zunächst eine Ballade, dann zusammen mit Ausbilder Thomas Otto einen Tango sowie wieder als Solist ein Reiterstück.

Sehr schön gelang auch Michelle Kikstein am Keyboard das barocke, mit typischen Spinettklängen angereicherte Menuett von Johann Sebastian Bach sowie als Kontrast ein Stück aus der Popmusik. Danach waren mit einem feierlichen Musikstück noch einmal alle Schüler zu hören.

Den musikalischen Schlusspunkt setzte die Mundharmonikagruppe aus der Kooperation Schule-Verein mit Weihnachtsliedern zum Mitsingen. So erklangen unter anderem „Lasst uns froh und munter sein“, „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ oder „In der Weihnachtsbäckerei“. Der Nachmittag endete mit einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Gebäck, zu dem der Harmonika-Club eingeladen hatte.

Das gelungene, in einer familiären Atmosphäre ausgerichtete Schülervorspiel bot einen interessanten Einblick in eine engagierte Ausbildungsarbeit. Und wenn auch manchmal vor Lampenfieber auf eine falsche Taste gedrückt wurde – der Beifall war dennoch groß. Schließlich ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.