Die Arbeiten am Weiler Kant-Gymnasium befinden sich am Ende des zweiten Bauabschnitts von sieben. Bei einer Begehung am Dienstagabend erklärte Claudio Bergermann, Leiter des Amts für Gebäudemanagement und Umweltschutz, den aktuellen Stand der Bauarbeiten. Zur Zeit wird in den Klassenzimmern das neue Brandschutzkonzept umgesetzt und eine Sanierung der Räume durchgeführt. So verbinden nun Bypasstüren die zwei Treppenhäuser miteinander. Damit ist ein Fluchtweg für die Schüler gewährleistet, sollte es in einem Treppenhaus brennen oder dieses verraucht sein, erklärte Bergermann. Um diese Fluchtwege zu gewährleisten, wurden auch die naturwissenschaftlichen Räume verlegt. Weiterhin legte der Gebäudemanager dar, dass die Bauarbeiten zwei Monate in Verzug geraten sind, da es Probleme mit dem Verlegen der Böden gab. Er gehe davon aus, dass das Bauvorhaben Anfang 2025 abgeschlossen werden kann. Im Keller präsentierte er noch die Rohre für den Nahwärmeanschluss. Eine Gasleitung wird als Redundanz bleiben. jn/Foto: Ingmar Lorenz