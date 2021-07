Weil am Rhein Einblicke in die Hintergründe

Eine Abendführung auf dem Rehberger-Weg mit anschließendem Nachtbaden im Riehener Naturbad steht heute, 2. Juli, 20 Uhr, auf dem Programm (Anmeldung: www.24stops.info). Der Workshop „ReDesign – Licht und Leuchten“ findet am Samstag, 10. Juli, ab 10.30 Uhr im Vitra Schaudepot statt. Hierzu heißt es: „Licht prägt unsere Umwelt und übt eine ungebrochene Faszination auf uns aus. Immer häufiger verwenden zeitgenössische Designer Alltagsgegenstände und Recyclingmaterialien für eindrucksvolle Lichtskulpturen und Leuchten.“ Nach einer Einführung in das Thema gestalten die Teilnehmer eigene Lichtobjekte aus ungewöhnlichen Materialien. Kosten: 70 Euro pro Person. Kurator und Direktor Mateo Kries gibt am Mittwoch, 14. Juli, 12.30 Uhr, Einblicke in die Ausstellung „Memphis. 40 Jahre Kitsch und Eleganz“ in der Vitra Design Museum Gallery. Wie entsteht eine Ausstellung? Wie kommen die Objekte ins Museum? Das und vieles mehr sollen Teilnehmer in einem dialogischen Rundgang mit anschließendem Kaffee im Vitra Haus-Café erfahren. Die Kosten betragen 15 Euro pro Person. „Weil Chair – Ein Stuhl für alle“ heißt ein Workshop, der für Samstag, 17. Juli, 10.30 Uhr, im Vitra Schaudepot angeboten wird. Erschwingliches Design für alle – diese Idee ist so alt wie Design selbst und hat nichts an Aktualität verloren, heißt es in der Ankündigung. Der Berliner Architekt Van Bo Le-Mentzel überträgt das Konzept ins digitale Zeitalter: Die Baupläne für seine „Hartz-IV-Möbel“ kann man im Internet herunterladen und selbst nachbauen. Für diesen Workshop hat Le-Mentzel einen neuen Stuhl entworfen – den Weil Chair, den die Teilnehmer unter Anleitung bauen. Kosten: 120 Euro. Eine musikalische Führung mit Dinner trägt am Samstag, 24. Juli, 18 Uhr, den Titel „Beyond the Wall“ im Vitra Design Museum. Exklusive Einblicke in die Ausstellung „Deutsches Design 1949-89. Zwei Länder, eine Geschichte“ sollen zusammen mit dem Basler Musiker J.J. Love zu einem performativen Event geboten werden, das musikalische Schlaglichter auf die emotionalen, politischen und ästhetischen Themen der Ausstellung wirft. Kosten: 75 Euro pro Person, Reservierung: www.design-museum.de/dinner. Ein geführter Spaziergang auf dem Rehberger-Weg findet am Sonntag, 25. Juli, 14 Uhr, statt. Mehr Informationen und Anmeldung: www.24stops.info.