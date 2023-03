Weil am Rhein Einblicke in die Öl-Herstellung für „Herbstzeitlose“

Eine Vielzahl verschiedener Öle durften die Herbstzeitlosen verkosten, ehe es zur Besichtigung bei der Herstellung ging. Zunächst werden die Samen und Kerne von den Schalen befreit und gereinigt, danach in die mechanische Presse gefüllt. Die Öle werden nach dem Absetzen der Sedimente in dunkle Flaschen gefüllt. Es entsteht dabei auch Mus, der zum Beispiel als Brotaufstrich oder in Teigen Verwendung findet.