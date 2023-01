Weil am Rhein Einblicke in die Welt des Museums

Weil am Rhein. Was ist ein Museum? Was passiert in einem Museum? Wer gehört zum Museum dazu? Und wer darf mitmachen? Auf diese Fragen hat das Museum am Lindenplatz versucht, Antworten zu geben, heißt es in einer Mitteilung. Das Museum selbst sei nur das Gebäude, in dem viele Menschen unterschiedliche Funktionen und Tätigkeiten ausüben. Alle Menschen, die dort agieren – egal ob Besucher, Beschäftigte oder Ehrenamtliche – erfahren beziehungsweise gestalten das Museum als einen lebendigen Ort. „Gemeinsam werden mit vielen Akteuren kreative Projekte für die hiesige Bevölkerung und das Umland umgesetzt.“

Zum ersten Mal habe sich das Museum am Lindenplatz selbst zum Thema gemacht. Durch die Pandemie steckte und steckt die Kultur in der Krise. Weltweit mussten Museen schließen – auch in Weil am Rhein. Kulturschaffende und Künstler nutzten dabei die Zeit, um neue Wege und Konzepte zu finden. Neue Kreativität sei gefragt gewesen, um mit dem Publikum und den Besuchern in Kontakt zu bleiben.