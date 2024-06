Weil am Rhein: Einblicke ins künstlerische Schaffen

Seit vielen Jahren ist es Tradition, dass die Kesselhaus-Künstler zur Ateliernacht Einblicke in ihre Räume geben. Beim nächsten Termin am Freitag, 28. Juni, ab 19 Uhr werden auch wieder verschiedene „Events“ rundherum geboten, kündigte Ateliersprecherin bei einem Pressegespräch an. „Das war in der Corona-Zeit etwas eingeschlafen“, erinnerte sie.