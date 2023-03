Weil am Rhein Einbrecher erwischt

Einen Einbrecher in ihrem Schlafzimmer hat die Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung in der Seidenwebergasse am Donnerstag gegen 18 Uhr entdeckt. Er gelangte wohl durch ein geöffnetes Fenster in das Schlafzimmer und entwendete mehrere Armbanduhren, heißt es im Polizeibericht. Nachdem der Einbrecher von der Bewohnerin ertappt worden war, sei dieser über die Tullastraße geflüchtet. Er wird wie folgt beschrieben: 1,75 bis 1,80 Meter groß, zwischen 30 und 40 Jahre alt, schwarz gekleidet, trug eine Wollmütze.