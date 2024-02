Eine heimkehrende Frau hat in ihrer Wohnung einen Einbrecher ertappt, meldet die Polizei. Die Frau betrat am Donnerstag gegen 18.40 Uhr ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Grienstraße. Vermutlich durch das Bellen des Hundes wurde der Einbrecher aufgeschreckt und flüchtete über den Balkon. Davor soll eine weitere Person gewartet haben. Beide rannten in Richtung Wallstraße /Hardtstraße. Der Einbrecher ist vermutlich auf den Balkon ins Hochparterre geklettert und hebelte die Balkontür auf. Die Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen. Das Kommissariat ist unter Tel. 07621/ 176 0 rund um die Uhr erreichbar.