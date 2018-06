Weil am Rhein Einbrecher sind wieder verstärkt aktiv

Weil am Rhein (sif). Einbrecher halten wieder verstärkt die Polizei auf Trab. Selbst die Ordnungshüter wundern sich über die Ausreißer in den vergangenen beiden Wochen, da überdurchschnittlich viele Einbrüche in dieser Jahreszeit eine Seltenheit sind.

Jerry Clark, Polizeisprecher des Polizeipräsidiums Freiburg, nennt im Gespräch mit unserer Zeitung die Einbruchszahlen im Raum Weil am Rhein und Lörrach „massiv“. Denn diese waren in der vorletzten Woche so hoch wie im gesamten Jahr noch nicht – also auch während der dunklen Jahreszeit.

Deshalb fuhr die Polizei ihre Kontrollen und Fahndungen deutlich nach oben und zog sämtliche verfügbaren Kräfte zusammen – dies mit dem Ergebnis, dass die Zahl der Einbrüche in der vergangenen Woche halbiert werden konnte. Festnahmen gab es zwar noch keine, doch fahndet die Ermittlungsgruppe intensiv nach der noch unbekannten Tätergruppe. „Es ist nach dem derzeitigen Stand noch zu früh, um Hinweise auf die Herkunft möglicher Täter zu geben“, sagt Clark.

Fest steht nur, dass die Einbrecher Wohnungen bevorzugen und stets nach dem selben Muster zur Tages- und Nachtzeit vorgehen. Entweder werden Terrassentüren eingeschlagen oder gekippte Fenster dazu genutzt, um einzudringen. Schnell werde das Erdgeschoss nach Geld, Schmuck und anderen Wertgegenständen abgesucht, ehe die ungebetenen Eindringlinge wieder verschwinden.

Der Freiburger Polizeisprecher appelliert angesichts der neuen Einbruchswelle an die Einwohner, wachsam zu bleiben. Das gilt nicht nur für das eigene Anwesen, sondern auch für die Häuser in der Nachbarschaft.

Jede verdächtige Beobachtung solle umgehend der Polizei gemeldet werden, sagt Clark mit dem Hinweis, bei Abwesenheit, und sei sie noch so kurz, keine gekippten Fenster zu hinterlassen.