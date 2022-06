Weil am Rhein Einbrecher überrascht

Weil am Rhein. Ein Unbekannter ist am Sonntag gegen 2.50 Uhr über ein offen stehendes Badfenster in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Hebelstraße eingestiegen. In der Wohnung traf er auf den Wohnungsinhaber. Der Unbekannte flüchtete wieder in das Bad, verschloss die Tür von innen und flüchtete durch das Fenster. Der unbekannte Mann war etwa 1,70 Meter groß und hatte eine schlanke Statur. Er trug wohl eine dunkle Mütze, heißt es im Polizeibericht.