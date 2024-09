Unbekannte haben sich am Mittwoch, 25. September, zwischen 11 und 16 Uhr über eine Wintergartentür gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Blumenstraße verschafft. Das Haus wurde laut Polizei von den Unbekannten durchsucht. Über das Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Kriminalkommissariat Lörrach, Tel. 07621/17 60, ermittelt und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgern eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an. Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle, Tel. 07621/15 00 640 oder E-mail an freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de, vereinbart werden.