Weil am Rhein-Haltingen. Zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Samstag, 15.30 Uhr, ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Winzerweg in Haltingen gekommen. Die Täter hebelten ein Kellerfenster auf und gelangen so in das Anwesen. Auf Grund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass zwei Täter beteiligt waren.

Das Polizeirevier Weil am Rhein ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07621/97970.