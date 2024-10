Weil am Rhein: Einbruch in Hotel

Zu einem Einbruch in ein Hotel an der Zollstraße im Stadtteil Friedlingen ist es am Sonntag gegen 2.40 Uhr gekommen. Ein Mann sowie eine weitere Person hebelten zuerst die Eingangstür auf und drangen so ins Gebäude ein, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Im Inneren wurden weitere Türen aufgebrochen und die Räume betreten. Aus dem Büro ist ein Schlüsseltresor entwendet worden. Durch Zeugenhinweise konnte einer der Täter in der Nähe festgenommen werden, heißt es in der Mitteilung weiter.