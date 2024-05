Eine unbekannte Frau und ein unbekannter Mann haben am Samstag gegen 11.50 Uhr eine Tür aufgehebelt, um in einem Mehrfamilienhaus im Gleiwitzer Weg in Weil am Rhein in eine Wohnung zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde aus der Wohnung Schmuck entwendet. Eine Zeugin beschreibt die unbekannte Frau als etwa 50 Jahre alt mit schulterlangem dunklem Haar und grauen Strähnen, korpulentre Statur und ungepflegtem Äußeren, teilt die Polizei mit. Der unbekannte Mann sei etwa 30 Jahre alt, habe kurze dunkle Haare und eine korpulente Statur. Er trug ein T-Shirt mit weiß-roten Streifen. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise.