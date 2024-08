Unbekannte sind – vermutlich in der Nacht auf Mittwoch – in eine Schule an der Königsberger Straße in Weil am Rhein eingebrochen. Dabei verursachten sie einen hohen Sachschaden am Objekt. Dieser dürfte sich laut Mitteilung der Polizei auf rund 5000 Euro belaufen. Entwendet wurde nach dem derzeitigen Kenntnisstand nichts. Die Tatzeit lag zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwochmorgen. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/97970, hat die Ermittlungen aufgenommen.