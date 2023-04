Weil am Rhein Einbruch und Versuch

Am frühen Samstagmorgen, zwischen 3 und 11 Uhr, suchten Einbrecher eine Wohnung an der Hauptstraße heim. Über ein gekipptes Fenster waren der oder die Tatverdächtigen eingedrungen und entwendeten laut Polizeibericht mehrere Gegenstände, darunter ein Handy und ein Geldbeutel. Der Wohnungsinhaber schlief währenddessen und wurde erst am Morgen auf den Einbruch aufmerksam. Am Samstagabend, gegen 21.20 Uhr, wurde ein mutmaßlicher Einbrecher gestört. Der Unbekannte hatte versucht, ein Fenster zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kleinhüninger Straße in Friedlingen auszuhebeln. Ein Bewohner wurde aufmerksam, der Tatverdächtige flüchtete.

Um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen bittet das Kriminalkommissariat Lörrach, Tel. 07621/1760.