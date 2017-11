Weil am Rhein Einbrüche am frühen Abend: Fensterbohrer

Nachrichten-Ticker

20:44 Ehefrau angezündet - Ex-Anwalt schweigt zu Mordvorwürfen

Hanau - Ein ehemaliger Rechtsanwalt soll in Hanau seine Ehefrau mit Spiritus übergossen und angezündet haben. Zum Auftakt des Mordprozesses gegen ihn machte er vor dem Landgericht Hanau keine Angaben zur Tat. Die 52-Jährige starb in einer Klinik an den schweren Brandverletzungen. Vor der Brand-Attacke soll der heute 49-Jährige seine Frau in der gemeinsamen Wohnung verprügelt haben. Laut Gericht war er auch schon vorher gewalttätig gegen sie. Der Jurist hat seine Zulassung als Rechtsanwalt bereits vor Jahren verloren. In den Vernehmungen vor dem Prozess bestritt er die Tat.

20:42 DFB-Stars präsentieren WM-Trikot im Käfig

Berlin - Zu modernen Tanzeinlagen und hippen Klängen haben die 24 aktuellen Fußball-Nationalspieler das Trikot für die WM 2018 präsentiert. Toni Kroos und Co. liefen in Berlin in der Location "THE BASE" von DFB-Ausrüster Adidas auf die Bühne. Das traditionell weiße Shirt mit grauem Zackenmuster wurde erstmals live vorgeführt. "Es gefällt mir sehr gut, es hat Parallelen zum Trikot von 1990", sagte Bundestrainer Joachim Löw nach der Show. Erstmals in einem Länderspiel wird das Trikot am Freitag beim Klassiker im Londoner Wembleystadion gegen England getragen.

19:50 ROG: Journalisten in Afghanistan nirgendwo sicher

Berlin - Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat den IS-Angriff auf den TV-Sender Schamschad in der afghanischen Hauptstadt Kabul aufs Schärfste verurteilt. "Dieser feige Angriff zielte direkt auf das Menschenrecht aller afghanischen Bürger, sich frei zu informieren", sagte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr. "Dieser Anschlag in der Hauptstadt zeigt, dass Medienschaffende nirgends im Land sicher sind." Die afghanische Regierung müsse Journalisten besser schützen. "Es darf den Extremisten nicht gelingen, Afghanistans Medien zum Schweigen zu bringen", so Mihr.

19:48 Ermittler haben keinen Zugriff auf Handy von Texas-Schützen

Sutherland Springs - Nach der Bluttat in einer Kirche im US-Bundesstaat Texas hat das FBI das Handy des Schützen sichergestellt. Man sei aber derzeit nicht in der Lage, auf das Gerät zuzugreifen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Das Handy sei an ein Labor des FBI in Virginia geschickt worden. Der 26-Jährige hatte am Sonntag in dem kleinen Ort Sutherland Springs in einer Baptistenkirche 26 Menschen getötet und 20 weitere verletzt. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden war er wütend auf die Familie seiner Frau.

19:16 Trump bislang nicht auf Gästeliste für Macrons Klimagipfel

Paris (dpa) – Frankreich hat etwa 100 Länder zu einem Klimagipfel im Dezember eingeladen, US-Präsident Donald Trump aber zunächst keine Einladung geschickt. Man habe zu diesem Zeitpunkt 100 Länder eingeladen, die besonders engagiert bei der Umsetzung des Pariser Klimaabkommens seien, hieß es aus dem Élyséepalast. Nach der derzeit laufenden UN-Klimakonferenz in Bonn werde man der US-Regierung jedoch eine Einladung zukommen lassen - das Land entscheide dann, auf welchem Level es vertreten sein wolle.