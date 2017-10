Weil am Rhein Einbrüche: Geld und Schmuck erbeutet

Weil am Rhein. Zwei Wohnungseinbrüche hat es am Samstagabend in der Stadt gegeben. Zwischen 17 und 23.10 Uhr wurde in eine Wohnung in der Müllheimer Straße eingebrochen. Die Täterschaft kletterte laut Polizei auf den Balkon der im ersten Stock befindlichen Wohnung und schlug das Glas der Balkontür ein, so dass sie diese entriegeln konnte. Im Anschluss durchsuchten die Täter mehrere Schränke, aus welchen sie Bargeld und Schmuck entwendeten. Danach verließen sie die Wohnung durch die unverschlossene Wohnungstür.

Ebenfalls am Samstagabend zwischen 18 und 2.30 Uhr wurde in eine Wohnung in der Bläserstraße in Weil am Rhein eingebrochen. Die Täter hebelten die Wohnungstür auf und gelangten dadurch in die Wohnung. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/97 970, zu melden.