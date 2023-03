Weil am Rhein Eindrücke aus erster Hand

In der naturwissenschaftlichen Abteilung erforschten die Kinder in Workshops, wie ein Blatt unter dem Mikroskop aussieht oder wie ein „verzauberter“ Flaschenstopfen plötzlich schwimmen kann. In den benachbarten Technikräumen durften die Besucher einen Schlüsselanhänger herstellen und persönlich gravieren. Manuelles Geschick galt es auch im textilen Bereich bei ersten Nähversuchen unter Beweis zu stellen.

Wie eine Unterrichtsstunde im schulischen Alltag aussieht, beantworteten die Fächer Deutsch, Mathematik, Französisch und Englisch im Rahmen von Unterrichtsmitschauen. Selbst Hand anlegen konnten die kleinen Besucher bei den Schulsanitätern, indem Verbände angelegt oder der Einsatz von Rettungsdecken geübt wurden. Sportlich ging es in der Sporthalle zu, wo ein großer Parcours aufgebaut war, den es zu bewältigen galt. Wer nun Hunger und Durst verspürte, der brauchte nur den Düften nachzugehen, die durch das gesamte Schulhaus wehten. Als Snack zwischendurch gab es Crêpes bei der Fachschaft Französisch oder herzhafte Waffeln. Wer es besonders abenteuerlich haben wollte, der durfte im Rahmen einer „Dschungelprüfung“ Insektenleberwurst kosten. Die weniger Experimentierfreudigen hatten die Gelegenheit, in der Schulküche Amerikaner zu backen und zu dekorieren, heißt es.