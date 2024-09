Weil am Rhein: Eine Aufbauarbeit, die Früchte trägt

Eine Tradition sei abgebrochen, etwas Neues sei gewachsen. Dieses Wachsen zu gestalten, die neue Gemeinde mit Leben zu füllen, darin würden die Macher der YChurch ihre Aufgabe sehen, sagt Grimm.

Pop und Lobpreis

Mit ihrem Sommerkonzert will die Kirche junge Leute aus Weil und den umliegenden Orten in den Garten der YChurch in der Schillerstraße bringen. Zum großen Teil werden dort ehrenamtliche Gemeindemitglieder im Einsatz sein. Für das Musikprogramm zeichnet Florian Müller verantwortlich, E-Gitarrist und im Hauptberuf Anästhesiepfleger. Seit sechs Monaten sei die Band, die von der angehenden Religionspädagogin Lina Theissen koordiniert wird, fleißig am Proben, sagt er. Neben drei Sängerinnen gehören Keyboard, E-Gitarre, Bass und Schlagzeug zu der Band, die auch in Gottesdiensten auftritt. Die vorherrschende Stilrichtung ist Pop mit einem Schwerpunkt auf Gesängen, die dem Lob Gottes gelten.