Weil am Rhein Eine Ausstellung endet, eine neue beginnt

Nordrhein-Westfalen Zwei tödlich verunglückte Kinder in Kitas in kurzer Folge

Ein zweijähriges Kind stirbt tragisch beim Mittagsschlaf in einer Kita in Gelsenkirchen. Vermutlich erstickte der Kleine. Nur einen Tag später, am Dienstag, stirbt ein Fünfjähriger - ebenfalls in einer Kita.