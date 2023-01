Weil am Rhein Eine Bestätigung der Fähigkeiten in der Hand

Als Zehntklässler haben sie im vergangenen Jahr an der DELF-Prüfung teilgenommen, die am OGW in Form des „DELF scolaire intégré“ direkt an der Schule von speziell dafür qualifizierten Lehrern abgenommen wird, ohne dass die Schüler dafür an ein externes Institut fahren müssten.

Vorbereitung im Unterricht