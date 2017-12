Weil am Rhein Eine digitale Innenstadt?

Die Digitalisierung schreitet mit großen Schritten voran. Deshalb entwickeln immer mehr Städte Konzepte und Strategien für eine digitale Innenstadt. Auch Weil am Rhein macht sich seine Gedanken, wie das Zukunftsthema angepackt werden kann.

Weil am Rhein. Wertvolle Erkenntnisse sowie Impulse für Visionen und Konzepte, die möglicherweise in die Praxis umgesetzt werden können, hat Erster Bürgermeister Christoph Huber bei einer Veranstaltung des Städtetags in Mannheim gewonnen.

Kaufkraftabfluss stoppen

Immer mehr Kaufkraft wandert in Online-Kanäle ab. Das ist für Handel und Kommunen eine Herausforderung, Strategien für eine Digitalisierung zu entwickeln, um gegenzusteuern und um die Attraktivität der Innenstädte in Zukunft sicherzustellen. „Digitalisierung des Handels – was wird aus den Innenstädten?“ lautete denn auch das Thema dieser Veranstaltung. Als Konsequenz der von der Firma Cima Beratung und Managament vorgestellten Online-Projekte wird Huber im Januar die Arbeitsgruppe Innenstadt von Weil-aktiv einladen, um zum einen das Zukunftsthema zu diskutieren und zum anderen zu eruieren, mit welchen Konzepten Stadt und Weiler Handel reagieren können. „Denn eines ist klar: Die Gesellschaft ändert sich, und der Markt ändert sich“, sagt Huber. Deshalb müsse man sich rechtzeitig wappnen.

Laut Erstem Bürgermeister müssen bei einer digitalen Innenstadt Online-Inhalte und innerstädtisches Angebot miteinander verknüpft werden. Konkret: Der gesamte innerstädtische Einzelhandel müsse auf einer zentralen Online-Plattform abgebildet werden. Und eine solche Plattform, an der sich möglichst alle Geschäfte und Einkaufscenter beteiligen sollten (auch finanziell), müsste nach den Vorstellungen Hubers noch vor Eröffnung der Dreiländergalerie eingerichtet werden. „Das ist keine Investorenplanung, sondern eine Innenstadtplanung“, betont der Erste Bürgermeister. Denn Fachleute sind sich einig: Durch die Digitalisierung entstehen neue Märkte, Geschäftsmodelle und Wachstumschancen.

Virtueller Marktplatz

Es gibt Städte, die hier bereits voranschreiten und Erfolge haben, wie das Beispiel Coburg zeigt. Dort hat der Handel eine gemeinsame Internetplattform, auf der alle Geschäfte mit ihrem Angebot und Aktionen verlinkt sind. Beispielsweise bieten die Geschäftsleute einen Abendspaziergang an, bei dem die Kunden einen Blick hinter die Kulissen der Geschäfte werfen können.

Auf interessante Erhebungen wurde bei der Städtetag-Veranstaltung verwiesen. Längst nicht alle Kunden informieren sich zuerst im Einzelhandel und lassen sich beraten, ehe sie den Kauf im Internet tätigen. Laut Studie orientieren sich 38 Prozent der Kunden zuerst im Internet, bevor sie in die Stadt zum Einkaufen gehen. Umgekehrt sind es laut einer Umfrage nur elf Prozent der Kunden, die sich in den Geschäften beraten lassen und dann im Internet einkaufen. Für den Großteil der Deutschen, nämlich Dreiviertel, zeichnet sich eine attraktive Innenstadt dadurch aus, dass sie gute Einkaufsmöglichkeiten bietet. Deshalb muss laut Huber eine Innenstadt neben einer attraktiven Aufenthaltsqualität auch ein zugkräftiges Angebot vorhalten, damit die Innenstadt angenommen wird.

Laut Huber belegt eine aktuelle Studie, dass höchstens 17 Prozent der Leute mehr als fünf Kilometer zum Einkaufen fahren. 2009 seien es noch 30 Prozent gewesen. Deshalb seien auch die gute Erreichbarkeit der Geschäfte über den Öffentlichen Personennahverkehr sowie gute Fuß- und Radverbindungen unerlässlich, um die Kunden in die Innenstadt zu bringen. Auch freies WLAN sowie eine schnelle und stabile Internetverbindung im Innenstadtgebiet sind in der digitalen Innenstadt notwendig, um Online-Angebote zuverlässig abrufen zu können.

Digitales Gesamtpaket

„All das sind Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen“, betont Huber, der gespannt ist, wie die AG Innenstadt auf solche Vorstellungen eines virtuellen Marktplatzes reagiert, und fügt hinzu: „Wer nichts probiert, hat schon verloren.“ Ein digitales Gesamtpaket müsse geschnürt werden, wobei Handel und Stadt bei der Entwicklung einer digitalen Innenstadt professionelle Beratung und Unterstützung in Anspruch nehmen müssten. Aber bis es soweit ist, muss zuerst die Breitschaft des Handels eruiert werden.

Um sich für die digitale Welt zu rüsten, hat das baden-württembergische Wirtschaftsministerium auch für 2018 Förderprogramme für Kommunen aufgelegt. Deshalb will die Stadt laut Huber versuchen, mit einem Konzept an Fördergelder zu kommen.