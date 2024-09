Weil am Rhein: Eine Erinnerung in seinem „Wohnzimmer“

Betritt man den Dreiländergarten vom Parkplatz am Festplatz aus und hält sich in Richtung Tatzelwurm-Spielplatz, so findet sich diese Bank nach wenigen Gehminuten auf der rechten Wegseite. An vier Stellen ist der Name Remo Schamberger aus der Stahlbank herausgelasert worden. Sie soll nun an den bekannten und beliebten Weiler erinnern, der Anfang Juni überraschend verstorben war.