Weil am Rhein Eine Fasnacht mit gedrehten Filmszenen

Die Filme, die sie in Sketchform wie an den jährlichen Zunftabenden in der Weiler Jahnhalle präsentierten und dieses Mal auf einem Youtube-Kanal veröffentlichten, sind bisher mehr als 11 000 Mal von interessierten Narren und Zunftabendgästen angesehen worden. „Was für ein Erfolg“, freuen sich die 15 Zunftmeister und Recken ihres Fachs.

Der Youtube-Kanal wird vom Foto- und Videografen Michael Sesiani bereitgestellt, der auch für die Filme verantwortlich war (wir berichteten). Sesiani, selbst Zunftmeister, ist damit sehr zufrieden – und berichtet wie gut die Filme ankamen: „Die Arbeit hat sich gelohnt.“ Er habe sich auch so manche Nacht um die Ohren geschlagen, damit alles perfekt aussehen soll. Aber auch aus den eigenen Reihen kam nur Lob über die Filme. „Michael Sesiani ist ein strenger Regisseur, der genau weiß, was er braucht, um die Zunftmeister so in die richtige Stellung, Mimik sowie auch Gestik zu bringen“, lautet das Fazit der Zunftmeister.