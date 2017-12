Weil am Rhein Eine himmlische Engels-Pracht

Glauben Sie an Engel? Diese Frage beantworten viele Menschen, selbst die weniger religiös eingestellten, mit einem überzeugten Ja. Engel als eine Art himmlische Dienstleister sind in allen drei monotheistischen Weltreligionen irgendwie präsent. Carmen Ritter, Chefin des Altweiler Gasthauses „Schwanen“, hat ihre ganz eigene und sehr konkrete Erfahrung mit den geflügelten Götterboten gemacht.

Von Dorothee Philipp

Weil am Rhein. Geschätzte 15 000 von ihnen bevölkern seit einiger Zeit die Flure und den prachtvollen Festsaal im Obergeschoss des „Schwanen“. Carmen Ritter ist ganz unerwartet in diese illustre Gesellschaft geraten, die sich das historische Anwesen als dauerhafte Bleibe ausgesucht hat. Und sie musste erst einmal tief Luft holen und sich überlegen, ob das etwas werden könnte mit dem Einzug.

Engel in allen Gestalten – als Bilder, als Statuen, als Wandschmuck, als Dekor

Doch der Reihe nach: Ein in Basel ansässiger Künstler, den sie nicht mit Namen nennen will, ist schon lange Stammgast in der Gaststube. Da Carmen und Hansi Ritter seine im naiven Stil gemalten Bilder gefallen, haben sie im Lauf der Zeit eine ganze Kollektion erworben, die jetzt die holzgetäfelten Wände des Restaurants verschönert. Immer wieder kam ein Bild dazu, der stille Gast, der meist alleine kam, fühlte sich wohl zwischen seinen kleinen gemalten Paradiesen.

Dass der Künstler sein ganzes Leben lang auch Engel in allen Gestalten, als Bilder, als Statuen, als Wandschmuck, als Dekor auf Gebrauchsgegenständen gesammelt hat, erfuhr Carmen Ritter erst, als er sie um Obdach für seine geflügelten Schützlinge bat. Er werde älter, habe er gesagt. Seine einzigartige Sammlung, entstanden in fünf Jahrzehnten auf Reisen um die ganze Welt, auf Märkten, in Auktionshäusern und wo immer Engel auch auftauchen können, sollte nach seinem Tod nicht in alle Winde zerstreut werden. „Da war ich erst mal überfordert“, bekannte Carmen Ritter im Gespräch mit unserer Zeitung. „Was sollte ich denn mit den vielen Engeln machen?“ Schließlich sei ein Gasthaus kein Museum. Dafür brauche es eigenes Personal, auch weil sich in der Sammlung etliche Stücke von beträchtlichem Wert befinden.

den. Dann sagte sie aber doch zu, der Gast war im Lauf der Jahre auch zu einem lieben Freund geworworden.

Die Ritters haben sich den Umzug der Himmlischen einiges kosten lassen, nicht nur den aus juristischen Gründen empfehlenswerten Erwerb der Sammlung. Für die kleinen Engel wurden große maßgefertigte Vitrinen bestellt, in denen jetzt ein munteres Gedränge herrscht. Figürchen aus Meißen, Spanien, aus der Manufaktur Hummel und aus unzähligen anderen Werkstätten hocken dicht an dicht. Der „Schwanen“-Saal wurde zum Engeli-Saal umgestaltet mit neuer Bestuhlung und neuen Vorhängen, ein prächtiger Raum, an dessen Wänden die Engel ihr liebliches Regiment übernommen haben. Bei der Verteilung und Gruppierung, die insgesamt zwei Monate in Anspruch nahm, habe der Sammler entscheidend mitgewirkt. „Das war eine sehr emotionale Sache, auch die Übergabe selbst“, berichtet Carmen Ritter. „Er kennt ja jeden einzelnen Engel und seine Geschichte“. Auch jetzt komme er ein paarmal jede Woche in den „Schwanen“, um still in der Ecke ein Gläschen zu trinken, die Sammlung selbst besuche er aber nicht mehr, sagt Carmen Ritter.

Man ist sprachlos und braucht Ruhe, um sich dem ersten Eindruck im Schwanen-Saal hinzugeben. „Das geht den meisten so, wenn sie das erste Mal hier hereinkommen“, erzählt sie. Auch sie selbst bleibe immer wieder mal vor einem Bild oder einer Vitrine stehen, weil da ein Engel ist, den sie noch nicht gesehen hat: „Wer bist du denn?“ Die Tür zu ihrem Büro bewacht ein besonderes „Schätzchen“, eine kindergroße pausbackige Engelslady mit goldenem Haar, goldenen Flügeln und viel Schmuck an Hals und Armen. Ein Pendant von beachtlicher Größe schwebt mitten im Saal unter dem Kronleuchter. Hoch oben in der Saalecke hält ein schwarzer Kinderengel seine segnenden Hände über das Gewimmel.

International geht es auch in einer Vitrine zu, wo ein schwarzer geflügelter Sänger neben einer bunt bemalten Babuschka-Engelspuppe steht. An der Wand im Saal entdeckt man Engel mit den graziösen Gebärden von indischen Tänzerinnen mit keck entblößten Brüstchen. Und darunter einen verwegenen kleinen Amor mit Pfeil und Bogen – mit Schnurrbart! Und Raffael würde Augen machen, was aus den beiden kleinen Putten am Fuße seiner weltberühmten Sixtinischen Madonna geworden ist. Sogar auf ein Paar Hausschuhe haben sie es geschafft.

Beim Rundgang durch den Saal stutzt Carmen Ritter: Eine der Engelsstatuen hat ein kleines Holzherz auf den Händen liegen: „Vielen Dank!“ steht darauf. Wer das hingelegt hat, weiß sie nicht. Aber die heimliche Geste spricht Bände. Und auch ein Brautpaar hat schon seine Trauungszeremonie im „Engelsaal“ geplant...

Die himmlische Pracht lässt sich nur im Rahmen von privaten Veranstaltungen im „Schwanen“ bewundern. Bei Interesse können größere Gruppen auch einen Termin mit Carmen Ritter vereinbaren.