Weil am Rhein Eine Institution im Turnsport

Bis ins hohe Alter ließ Erwin Brombacher, der 1940 in Sulz am Neckar geboren worden war, die Liebe zum Turnen nicht los. Im Jahr 1953 hatte er mit dem Turnen in Haltingen begonnen, 1971 erwarb er den Trainerschein und leitete seine erste Jungengruppe beim Turnverein Haltingen. Des Weiteren war er einer der fünf Aktiven, die die Gründung der Turn- und Sportgemeinschaft Ötlingen ins Rollen brachten. Der Verein, der mittlerweile mehr Mitglieder zählt als Ötlingen Einwohner hat, wurde 1982 gegründet. Erwin Brombacher wirkte dort als Trainer, aber auch in Haltingen war er weiterhin aktiv. Zudem war er zehn Jahre lang Fachwart für Gerätturnen im Turngau. Bis zu fünfmal in der Woche stand er zeitweise in der Turnhalle. Zuletzt trat er kürzer, war aber immer noch bei der TSG engagiert. In beiden Turnvereinen war Erwin Brombacher Ehrenmitglied.

Neben dem Turnsport hatte er aber auch noch zwei weitere Leidenschaften – die Seefahrt und die Technik. Seine Eltern waren aus beruflichen Gründen nach Sulz am Neckar gezogen. Als der Vater aus dem Krieg nicht mehr heimkehrte, zog die Mutter mit Erwin Brombacher zurück in die Heimat – nach Ötlingen. Bei der Firma Kiefer in Efringen-Kirchen machte er eine Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker. Es folgte eine Anstellung bei der Firma Mattmüller in Weil am Rhein. Dort reparierte er Schiffsmotoren, woraus bei ihm der Wunsch entstand, Schiffsingenieur zu werden. Als Ingenieurassistent fuhr er ab April 1961 zwei Jahre lang auf Frachtern zur See. Danach begann er ein Studium an der Ingenieurschule in Hamburg. Drei Jahre lang ging es nach vier Semestern als dritter und zweiter Ingenieur auf den Ozean.