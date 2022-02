Weil am Rhein Eine Investition in die Zukunft des Standorts

Das Unternehmen, das laut eigenen Angaben vor allem für seine Anlagen für Partikeldesign bekannt ist, hat bereits im Jahr 2007 das 6,5 Hektar große Grundstück an der Hertzallee erworben. Das Bürogebäude an der Werner-Glatt-Straße in Binzen platzte damals bereits aus allen Nähten. Seit 2016 steht an der Hertzallee deshalb ein Verwaltungsgebäude und direkt angrenzend das „Innovation Center“. In letzterem haben Kunden die Möglichkeit, ihre Prozesse an Glatt-Anlagen zu testen und zusammen mit den lokalen Prozessexperten zu optimieren. Zudem entstand im vergangenen Jahr hinter dem Bürogebäude und dem Innovation Center eine neue Multifunktionshalle. Sowohl der Aufbau von Anlangen als auch die Tests bei der Übergabe der Anlagen an den Kunden, sogenannte Factory Acceptance Tests, können dort durchgeführt werden.

Bauarbeiten im Gang