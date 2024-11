Weil am Rhein: Eine Jahresfeier voller Highlights

„Zauberhafte Turnkunst“ hieß die Performance der Wettkampfturner der TSG Ötlingen und des TV Inzlingen um Samuel Rüsch.

Die Meisterturner des TV Inzlingen und der TSG Ötlingen. Foto: Beatrice Ehrlich

Anlass für Winterle, das fruchtbare Miteinander hervorzuheben: „Danke für die Zusammenarbeit“. Die Turner gaben Einblick in ihr hohes Können, das von Disziplin und Körperbeherrschung geprägt wurde. Zu sehen war die Sprunggalerie der Meisterschüler, die auch für das Vertrauen in die Leistung der Kollegen stand. Der Saal jubelte und ähnlich reagierten die Zuschauer beim zweiten Auftritt der Turnerinnen. Gleich zu Beginn gabs Beifall für „Aladin – Turnen aus der Wunderlampe“. Mit Sultanhosen, ließe sich anfügen, was die Sache bei erneuten Sprüngen nicht leichter machte. Hier wie an anderer Stelle zeigte sich die Macht der Musik, in diesem Fall mitreißende zirzensische Akkorde, die den Stimmungspegel in die Höhe trieben.

„Mary Poppins“ als aufwändige Kostümshow

Jede Menge Maskerade und Requisite verlangte auch „Mary Poppins“, die man amüsanterweise auf der Leinwand auf Ötlingen herunter schweben sah. Die Jazztanz-Gruppe um Winterle und Kathrin Schreiyäck tanzte mit rotem Schirm zu dem weltbekannten Zungenbrecher – und nicht zu vergessen zu der beherzten Swing-Nummer. Zu vorgerückter Stunde waren „Die Männer“ dran, ein Highlight (Winterle), die mit „Moves und Tricks“ arbeiteten. Tatsächlich legte die Truppe voller Freude die längste Tanzperformance des Abends aufs Parkett - gespickt mit Zaubertricks. Zum Abschluss gabs eine neue Idee, jedes Vereinsmitglied, darunter Ehemalige, konnte sich bei den „Magic Step Moments“ einbringen.