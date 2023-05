Weil am Rhein Eine Jahresfeier voller toller Ideen

Ganz schön aufgeregt waren die 24 Turnerkinder von Martina Mohring und Orry Speer. Die Turnküken wirbelten über die Bühne, wobei ihnen das Trampolin den notwendigen Schwung verlieh.

Turnküken wirbeln

Dann fand die Verlosung der drei beachtlichen Preise statt, und die glücklichen Gewinner hatten allen Grund zur Freude.

Der Auftritt der Montagsfrauen ist immer ein Erlebnis, denn das Team um Petra Pfefferle lässt sich stets Unterhaltsames einfallen. Dieses Mal trafen sich vier „Stricklieseli“ im Gartencafé. Während sich die Bestellungen der Männer am Nebentisch einfach gestalteten, gab es bei den Damen minutenlange Diskussionen, wer was trinkt und am Ende bezahlt. Dann wurde gemeinsam überlegt, was der Club dem OB Dietz zur Verabschiedung schenken könne. Einen Sketch?, Standing Ovation durch den Gemeinderat nach vorherigem Briefing? Einen Song, gesungen ohne Gebiss? Schließlich einigten sich die Damen darauf, ihm ein Jahr monatlich ein Paar Socken zu stricken.

Sportlich ging es dann bei der Tanzgruppe von Diana Himmelsbach weiter. Mit dem Stepper wurde begonnen, dann folgten Bauchtanzsequenzen und schließlich ein beschwingter Cha-Cha-Cha.

Viele Jahrzehnte Regie geführt: Petra Pfefferle und Ines Busch vom TV Weil Foto: sc

Bauchtanz und Cha-cha-cha

Zu guter Letzt löste Christiane Guldenschuh mit Hilfe der Gäste das auf den Tischen ausliegende Rätsel auf und, wie bereits erwähnt, war das Ergebnis das Wort „Miteinander“. Genau dieses Wort spiegelte sich denn auch im Abschlussbild, bei dem noch einmal alle Teilnehmerzusammen auf der Bühne zu sehen waren.

Personaländerung beim TV Weil

Viele Jahrzehnte haben Petra Pfefferle und Ines Busch an der Jahresfeier des TV Weil die Regie geführt. Nun haben sie sich aus dieser Arbeit verabschiedet. Christiane Guldenschuh wird zukünftig die Regie führen. Eine Aufgabe, auf die sie sich freut und bei der sie Pfefferle und Busch sie in den Anfängen unterstützen werden. Verabschiedet wurde auch Hanspeter Kaiser, der schon zu Walter Mehlins Zeiten der Mann für Licht, Ton und Technik war. Auch an den Zunftabenden war Mehlin stets im Einsatz. Seine Aufgaben wird Orry Speer zukünftig für den TV Weil übernehmen.