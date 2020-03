Weil am Rhein Eine Kirche mit Lounge-Atmosphäre

Willkommen und eingeladen sind grundsätzlich alle interessierten Jugendlichen aus dem Raum Weil am Rhein und Lörrach, unabhängig ihrer Konfession, in erster Linie jedoch die jungen Menschen aus der örtlichen Kirchengemeinde. Einen Großteil der Besucher stellt denn auch der aktuelle Jahrgang der Konfirmanden, allein 27 sind es aus Alt-Weil, sowie nochmals zwölf aus Friedlingen und der Leopoldshöhe.

Mehr als eine traditionelle Facette

Die vom Verein Pro Christ aus Kassel initiierte und mit Materialien unterstütze Veranstaltung „JesusHouse“ versteht sich als überkonfessionelle Jugendevangelisation, und wird in Deutschland und den Nachbarländern durchgeführt. Die nunmehr siebte Auflage steht unter dem Motto „A new way to be human“ („Ein neues Menschsein“). Die besonderen Abende in Kirche und Gemeindehaus fügen sich ins Gesamtkonzept vor Ort ein.

In der Johannesgemeinde wird derzeit die erste „YChurch“ im Raum Baden angeboten, ein Modell-Projekt der evangelischen Landeskirche Baden und dem CVJM-Verband. Damit wird das Ziel verfolgt, insbesondere Jugendliche, junge Erwachsene und Familien mit neuen, bedarfsgerechten Angeboten und Konzepten anzusprechen, zu zeigen, dass Kirche nicht nur eine traditionelle Facette hat und so dem Verlust von Gemeindemitgliedern entgegenzuwirken und Menschen den Glauben näherzubringen.

Die umgestalteten Räume werden noch bis einschließlich Sonntag zum Gottesdienst so belassen, um auch den übrigen Gemeindemitgliedern einen Eindruck davon zu vermitteln, was in den zurückliegenden Tagen gemacht wurde. Bis einschließlich Samstag dauert die „JesusHouse“ Reihe noch an.

Am Dienstag ging es inhaltlich um das Thema „Glück“, am Mittwoch um „Ängste“, am Donnerstag wird der Aspekt „Liebe“, am Freitag „Heilung“, und am Samstag „Lebensstil“ beleuchtet.

Einlass ist an jedem Abend ab 18 Uhr. Die einstündigen Gesprächsrunden, die von Jugendreferent Jan Schickle moderiert werden, beginnen jeweils um 19 Uhr. Danach bleibt noch Gelegenheit, um sich auszutauschen und Zeit miteinander zu verbringen. „Offenes Ende“ ist auf den Einladungen zu lesen, was seitens der Gastgeber um 22 Uhr bedeutet.