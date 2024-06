Weil am Rhein: Eine Küche für die Wärmestube

Schönes Beispiel für Synergie-Effekte

Die Weiler „Wärmestube“ wird in dualer Trägerschaft zwischen dem Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg, der aus der AGJ (Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendhilfe) hervorgegangen ist und dem Weiler Verein „Hilfe für Wohnsitzlose“ betrieben, ein schönes Beispiel für Synergie-Effekte, die durch ein gutes Zusammenwirken zwischen bürgerschaftlichem und staatlichem Engagement erzielt werden können, heißt es in der Mitteilung abschließend. Die Stadt Weil am Rhein stellte 1996 das Gebäude an der Colmarer Straße zur Verfügung, der 1994 gegründete Verein hat es mit Leben und Angeboten gefüllt.