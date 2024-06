Weil am Rhein: Eine Künstlerin mit vielen Facetten

Leicht wird es zum Beispiel dem Anfänger gemacht, der bei ihr in die japanische Maltechnik „Sumi-e“ eingeführt wird, bei der es sich um eine spezielle Form der Naturdarstellung handelt. Mit nur vier verschiedenen Pinselstrichen lernt man dabei relativ schnell ein schönes Bambusmotiv zu malen. Einmal erlernt, lässt sich „Sumi-e“ als eine kreative Art von Meditation einsetzen. Künstlerische Prozesse zur Vorbeugung von Burnout verbergen sich hinter ihrem Konzept „Art Thinking“, bei denen Teilnehmer in künstlerische Denkweisen eintauchen und so lernen, mit Situationen umzugehen, die sie stressen könnten.

Gründliche Ausbildung als Künstlerin und Therapeutin

Elisa Rubio ist in dem 12 000-Einwohner-Städtchen Albatera bei Alicante aufgewachsen. Ihre gelungenen Kinderzeichnungen brachten ihre Mutter zu der Empfehlung, es doch mit einer Kunstausbildung zu versuchen. Tatsächlich absolvierte sie zunächst die Kunstschule von Altea in Alicante, dann vier Jahre lang die Akademie der Bildenden Künste in Pontevedra (Galicien) und anschließend eine dreijährige kunsttherapeutische Ausbildung in Barcelona, bevor sie fünf Jahre lang in Murcia in Kulturzentren als Pädagogin sowie Therapeutin tätig war und ihren Master abschloss.

Ihr Umzug nach München vor acht Jahren war eine bewusste Entscheidung. Rubio war dort in einer Galerie tätig, hat Deutsch gelernt und eine Erfahrung gemacht, die den Begriff „Migration“ auf einer psychischen Ebene beleuchtete.