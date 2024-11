Weil am Rhein: Eine Million Lichter

Auf dem Europaplatz vor der Dreiländergalerie, leuchteten am Samstag im Rahmen der internationalen Solidaritäts-Aktion „Eine Million Sterne“ Hunderte von Kerzen. „In diesem Augenblick werden in fast 100 Städten und Gemeinden in Deutschland Kerzen auf öffentlichen Plätzen angezündet“, sagte Gudrun Schemel von der Caritas Lörrach.