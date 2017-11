Weil am Rhein Eine moderne Wohnanlage im Bläsiring fertiggestellt

Weil am Rhein (os). Das Bauträger- und Immobilienunternehmen Heuer&Heuer Concepthaus hat in Alt-Weil ein großes Wohnprojekt abgeschlossen. Am Bläsiring in ruhiger Lage sind zwölf Eigentumswohnungen entstanden nebst Tiefgarage und schöner Außenanlage. „Das Projekt ist das erste von mehreren größeren Wohnbaubprojekten, die wir in den nächsten Monaten in Weil am Rhein realisieren wollen“, sagen die Geschäftsführer Bernhard und Lukas Eggs.

Das neue Wohnobjekt entstand auf einem rund 1700 Quadratmeter großen früheren Ökonomiegrundstück. Unter Planung und Bauleitung des Lörracher Architekten Andreas Steinröder wurden vier separate Mehrfamilienhäuser mit je drei Wohneinheiten und einer Tiefgarage erstellt. Die Drei- und Vier-Zimmerwohnungen umfassen eine Wohnfläche zwischen 82 und 120 Quadratmeter und befinden sich unweit des Altweiler Ortskerns mit Kirche und Lindenplatz als Mittelpunkt. Die Tiefgarage mit 15 Stellplätzen nebst fünf weiteren Stellplätzen im Freien sorgen für den notwendigen Parkraum für die Bewohner. Die architektonische Gestaltung mit Verwendung von viel Holz sorgt dafür, dass sich der neue Gebäudekomplex bestens ins Erscheinungsbild von Alt-Weil einfügt.

Die architektonische Ausführung wurde, so betonen die Bauherren, mit der zuständigen Denkmalschutzbehörde bis ins Detail abgestimmt. Insgesamt entstanden in den zwölf Wohnungen in den vier dreigeschossigen Gebäuden 1265 Quadratmeter Wohnfläche.

Diese sind allesamt bereits veräußert und wurden auch schon bezogen – überwiegend durch Eigennutzer, zum Teil auch durch Mieter von Kapitalanlegern. Die Ausstattung ist hochwertig mit großzügigen Grundrissen, großen Balkonen oder Freisitzen, einem innenhof-artigen Grünbereich, Lift und Videoüberwachung.

Die Wärmeerzeugung erfolgt durch einen Gasbrennwertkessel und eine thermische Solaranlage zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung.

Baubeginn war im November 2015, fertiggestellt waren die Wohnungen, wie geplant, im Oktober 2017, erklären Lukas und Bernhard Eggs. Die beiden Geschäftsführer weisen darauf hin, dass ihr Unternehmen weitere Projekte in Weil am Rhein auf der Agenda hat.

Am Messeplatz werden in „Wohnen für Generationen“ 23 Eigentumswohnungen und sechs Stadthäuser als Reihenhäuser mit 46 Tiefgaragenplätzen entstehen. Dieses Projekt wird gemeinsam mit dem Eimeldinger Unternehmen VIA Bau realisiert. An der Kreuzstraße in Haltingen sind zehn Eigentumswohnungen mit 13 Tiefgarargenplätzen geplant, und in der Nähe zum Riehener Grenzübergang werden in der Wohnanlage „Chrischonablick“ 23 Eigentumswohnungen, verteilt auf drei Gebäude, mit 27 Tiefgaragen-Stellplätzen entstehen.

Diese Projekte sollen im kommenden Jahr angegangen werden, ebenso wie das Mietwohnungsprojekt an der Klybeckstraße in Friedlingen. Dort sollen 16 Wohnungen entstehen, die die Firma „Heuer&Heuer Concepthaus“ vermietet.