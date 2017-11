Weil am Rhein Eine Nacht in der „Irren-WG“

Die Premiere des Zweiakters „Neurosige Zeiten“ der Brezelstädter Laienbühne Kandern fand am Freitagabend im Theater am Mühlenrain (TAM) in Alt-Weil statt. Begeisterter Applaus, schon nach der ersten Szene durchweg bis hin zum Ende, begleitete das Ensemble bei seinem Auftritt.

Weil am Rhein (sc). Die Schauspieler, die sich nach zwei Jahren ganz neu zusammengefunden hatten, begeisterten das Publikum mit großartiger Spielfreude, Talent und authentisch gespielten Rollen. „Ihr seid wirklich die Besten“, sagte Regisseur Reinhard Greßlin, der mit diesem ersten Stück sein Debüt gab, nach der Aufführung. Sein Dank galt den Schauspielern, Souffleuse Elly Mayer und Andreas Campana, der als Techniker das Team vor Ort unterstütze.

Und tatsächlich, die Mitglieder der psychiatrischen Wohngruppe in Altweil, die nicht unterschiedlicher hätten sein können, ergänzen sich in ihren Charakteren. Ein jeder geht auf den anderen ein, nimmt ihn so, wie er ist und macht so das Beste aus den sich ergebenden Situationen. Da ist einmal die sexsüchtige Agnes, sehr gut gespielt von Anja Dietz. Fast tabulos findet sie sich in ihrer Rolle und keiner verurteilt sie, weil sie rückhaltlos zu ihrer Passion steht. Ja, man hilft sich, wenn es mal eng wird. Oliver Kugel spielt den zwangsneurotischen Finanzbeamten Hans bemerkenswert glaubwürdig. Wenn er beispielsweise mit dem Lineal die Unterwäsche abmisst, damit diese richtig in Form kommt, oder wenn er vor dem zu Bett gehen Strom, Wasser und Türen überprüft und wenn er putzt, putzt, putzt.

Als zauberhaft verliebtes Wesen zieht Nadja Rüsen, die Stalkerin, das Publikum in ihren Bann. Immer freundlich, fast kindlich-fröhlich ist sie, der Zuschauer kann sich ihrer frischen Art nicht entziehen. Auch Sebastian Lenz zuzusehen, der den soziophoben Willi darstellt, ist ein Genuss. Lenz schafft es durch das ganze Stück hindurch, diese Rolle absolut überzeugend zu spielen.

Köstlich ist der Auftritt des alternativen Beschäftigungstherapeuten Rolf, gespielt von Wolfgang Roßkopf. „Wie schön, dass wir darüber gesprochen haben“ – Rolf ist halt ein Gutmensch, seine Welt ist rosa, und das verkörpert der Schauspieler durch seinen Auftritt ohne Zweifel. Die temperamentvolle Tupperwareverkäuferin Herta (Johanna Rütschle) sorgt ordentlich für Irrungen. Dabei erweist sie sich als robust, kämpferisch, und selbst als passive, vermeintliche Leiche ist sie ebenso überzeugend.

Herrlich ist es, wenn Iris Neubert als leitende Psychiaterin versucht, Ordnung in die Wohngruppe zu bringen. Dabei ist ihr allerdings nicht viel Erfolg beschieden. Sie wird nicht ernst genommen oder aber, sie muss Zugeständnisse machen. Etwa, wenn der Volksmusikstar Hardi Hammer, gespielt von Karlheinz Rattka, einen Blick hinter die Fassade seiner Glamour-Welt gewährt, in der vieles mehr Schein als Sein ist. Oder wenn der freche Bildreporter Freddi (Björn Seider) über eine Nacht in der „Irren-WG“ berichten will. Seider spielt gleichzeitig den manisch-depressiven Künstler Domian, der angeregt durch das Chaos künstlerische Impulse erfährt. Und dann ist da noch Cecile Adolon, die Mutter von Agnes, der übel mitgespielt wird und die sich schließlich outet. Dargestellt wird sie von Brigitte Pankratz.

Am Ende wurde in dem Theaterstück dann doch noch alles gut, und das Publikum ging nach einem Abend voller Lachen nach Hause.