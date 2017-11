Weil am Rhein Eine neue Ära im „Adler“

Von Siegfried Feuchter

Im Gourmetrestaurant „Adler“ in Alt-Weil bricht eine neue Ära an: Hansjörg Wöhrle, Patron und Spitzenkoch des renommierten Gasthauses, über dem 34 Jahre in ununterbrochener Reihenfolge ein Michelin-Stern leuchtete, zieht sich zurück. Neuer Küchenchef ist Christoph Fischer, der auf Stationen in Ein- und Zwei-Sternehäusern zurückblicken kann.

Weil am Rhein. Hansjörg Wöhrle bleibt zwar Patron, doch aus der Küche, mit der er den „Adler“ zu einer Adresse für Feinschmecker machte, hat sich der 74-Jährige verabschiedet. Dort schwingt nun Christoph Fischer (45), ein ambitionierter, kreativer Koch aus Freiburg, der in verschiedenen Sterne-Häusern sein Können bereits bewiesen hat, das Zepter.

Mit Hansjörg Wöhrle wird auch seine Frau Gerda, die in all den Jahren mit Umsicht den Service leitete und ihrem Mann eine wichtige Stütze war, in den Hintergrund treten.

„Mit 74 Jahren brauche ich niemanden mehr etwas zu beweisen, außerdem wird es Zeit, es ruhiger angehen zu lassen. Natürlich stehen wir nach wie vor zur Verfügung, wenn unser Rat benötigt wird“, sagt der Patron, der in den zurückliegenden Jahren mit zahlreichen Auszeichnungen für seine Kochleistungen bedacht wurde. Wöhrle hatte mit seiner Küche in den vergangenen fast fünf Jahrzehnten Maßstäbe gesetzt.

Mit 25 Jahren hatte er den „Adler“ übernommen und ihn in den Folgejahren zu einer Renommieradresse gemacht. Bereits drei Jahre später erhielt er für seine Kochkünste einen Michelin-Stern. Wöhrle war damals deutschlandweit der jüngste Sterne-koch.

Der „Adler“-Patron, der laut Aral-Schlemmeratlas zu den „Top 50-Köchen“ zählt, pflegte eine kreative, klassische Küche mit französischem Einschlag. Er war immer ein Koch mit Leib und Seele, der schon viele Prominente aus Politik und Gesellschaft bekocht hat, unter anderem mit Theodor Heus, Walter Scheel und Johannes Rau drei Bundespräsidenten.

Der Altweiler Gastronom freut sich nun, dass er mit Christoph Fischer einen „kreativen Küchenchef“ gefunden hat, der das hohe Niveau gewährleiste. Das hätten schon die ersten Wochen gezeigt, in denen der 45-jährige Freiburger mit einem neuen Küchenteam, zu dem auch ein Patissier gehört, das Zepter schwingt, während seine Frau Claudia im Service ihre Erfahrungen einbringt.

Fischer, der im „Colmbi“ in Freiburg seine Ausbildung absolvierte und zuletzt im Sterne-Haus drei Jahre Küchenchef war, hatte bereits mit 24 Jahren in Berlin einen Michelin-Stern geholt. Unter anderem setzte der Spitzenkoch auch in Ftan im Engadin in einem Zwei-Sterne-Haus seine Akzente.

Mit Christoph Fischer bricht nun eine neue Ära im „Adler“ an. Er will mit neuen Ideen, wie er sagt, die gehobene Gourmetküche weiterentwickeln und seine eigene Handschrift verdeutlichen. Der neue Küchenchef pflegt einen Kochstil, der sich der wichtigen Einflüsse aller Küchen bedient. Dabei will der Vater von zwei Söhnen natürlich auch den regionalen Aspekt pflegen.

Mit Patron Hansjörg Wöhrle ist er sich einig, dass eine Spitzenküche als wirtschaftliches Fundament einen Hotelbetrieb benötigt. Der „Adler“ kann derzeit 56 Hotelbetten anbieten, drei neue Zimmer kommen demnächst noch hinzu.